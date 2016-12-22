Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,65 60,11 EUR Нал. 69,24 68,51 USD Бирж. 60,28 -0,08 EUR Бирж. 68,64 -0,21 USD ЦБ. 60,30 -0,08 EUR ЦБ. 68,77 -0,17 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1924,63 +0,64% РТС 1005,93 +1,07% Brent 47,04 +0,34% DJIA 21428,14 +0,06% Nasdaq 6158,01 +0,08% FTSE 7384,43 +0,46%
Болгария заявила о готовности принять газ с «Турецкого потока»
Лента новостей
Производитель «Арматы» представил «мирно пашущий танк» 17:54, Бизнес Порошенко анонсировал введение биометрического контроля за иностранцами 17:54, Политика «Т Плюс» на выставке «Иннопром» представила В.Путину свою инвестпрограмму 17:51, Пресс-релизы Росрыболовство проверит фото Кержакова с краснокнижными лососями 17:51, Общество Siemens заявил о планах судиться из-за попавших в Крым турбин 17:44, Политика В ДТП в Тульской области пострадали пять человек 17:41, Общество ФИФА назвала лучший гол Кубка конфедераций 17:32, Спорт НОВАТЭК сократил добычу газа на 8% за первое полугодие 2017 года 17:29, Бизнес Трамп прокомментировал присутствие дочери вместо него на саммите G20 17:23, Политика Глава «Югры» ответил на претензии ЦБ о выводе активов банка 17:23, Финансы В Минкомсвязи назвали «антисоциальной» идею отмены роуминга в России 17:12, Технологии и медиа Публикация о массовом расстреле в Чечне: главные факты и первая реакция 17:01, Общество Грязные танцы: как справились с ливнем «Нашествие» и Alfa Future People 16:54, Фотогалерея «Газпром» выделит конному заводу «Донской» 15 млн руб 16:53, Бизнес О защите репутации компании «Автотор» и ее основателя 16:50, Пресс-релизы Болгария заявила о готовности принять газ с «Турецкого потока» 16:50, Экономика Счетная палата нашла нарушения в работе Минэкономразвития 16:47, Экономика Глава Минтранса Крыма Волков подал в отставку 16:44, Политика Геополитика и нефть: насколько может вырасти курс доллара к концу недели 16:43, Деньги Экс-губернатор Карелии вошел в совет директоров компании «Усть-Луга Ойл» 16:38, Бизнес В Минкультуры подтвердили разговор между Мединским и Уриным о «Нурееве» 16:31, Общество Москва изменит схему наземного транспорта из-за сноса пятиэтажек 16:31, Общество «Роснефть» начала закупку нефти в Ливии 16:30, Бизнес Siemens заявил о принятии мер для недопущения поставок турбин в Крым 16:27, Бизнес Ввод в эксплуатацию башни «Федерация» перенесли из-за плохой погоды 16:20, Общество Матвиенко призвала отказаться от общежитий 16:18, Политика СМИ узнали о желании «Зенита» вернуть Дзюбу в «Спартак» 16:18, Спорт Завершилась XXII Санкт-Петербургская международная банковская конференция 16:14, Пресс-релизы
Болгария заявила о готовности принять газ с «Турецкого потока»
Экономика, 16:50
0
Болгария заявила о готовности принять газ с «Турецкого потока»
Болгария рассчитывает, что в случае прекращения транзита газа через Украину, Россия будет поставлять свои энергоресурсы по «Турецкому потоку» через нее. По словам премьера страны, соответствующая дорожная карта подписана
Бойко Борисов (Фото: Vadim Ghirda / AP)

Болгария в случае прекращения транзита российского газа через Украину готова готова принимать весь поток газа, предназначенного для Европы, со второй нитки «Турецкого потока». Об этом заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, передает «Интерфакс».

«Если Россия прекратит качать 3 млрд куб. м через Украину, то мы будем покупать этот объем через «Турецкий поток».

Глава правительства Болгарии отметил, что несколько недель назад он подписал дорожную карту на поставку 15,7 млрд куб. м газа. «И завтра мы подпишем аналогичное соглашение с Сербией, мы получим поток в 10 млрд кубов из Болгарии в Сербию», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что действующий газопровод из Болгарии в Турцию может быть переподключен в реверсный режим. Проект самого «Турецкого потока» предполагает постройку газопровода, который должен пересечь Черное море и выйти на европейское побережье Турции в 100 км западнее от Стамбула. Далее нитка продлится уже на суше, она обеспечит поставки газа из Турции в Грецию, Болгарию и другие европейские страны. По словам Миллера, первая нитка, по которой газ будет поставляться в Турцию, будет запущена к марту 2018 года, вторая, которая направит российские энергоресурсы в страны Южной и Юго-Восточной Европы, должна быть введена в строй в 2019 году.

Контракт на транзит газа, который Россия заключила с Украиной, длится до 2019 года, однако глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что Москва может сохранить поставки через Украину и в 2020 году. При этом начиная с 2020 года объем транзита российского газа может снизиться до 15 млрд куб. м в год по сравнению с 23,2 млрд куб. м, которые прошли через украинскую территорию в первом квартале 2017 года.

Теги: Болгария , "Турецкий поток"
Главное
Siemens заявил о планах судиться из-за попавших в Крым турбин Политика
Материалы по теме
«Газпром» пообещал закончить «Турецкий поток» к 2019 году Политика
«Газпром» поставит в Венгрию 8 млрд куб. м газа по «Турецкому потоку» Бизнес
Путин поблагодарил Эрдогана за личный вклад в развитие «Турецкого потока» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку