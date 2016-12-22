Болгария заявила о готовности принять газ с «Турецкого потока»

Болгария рассчитывает, что в случае прекращения транзита газа через Украину, Россия будет поставлять свои энергоресурсы по «Турецкому потоку» через нее. По словам премьера страны, соответствующая дорожная карта подписана

Бойко Борисов (Фото: Vadim Ghirda / AP)

Болгария в случае прекращения транзита российского газа через Украину готова готова принимать весь поток газа, предназначенного для Европы, со второй нитки «Турецкого потока». Об этом заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, передает «Интерфакс».

«Если Россия прекратит качать 3 млрд куб. м через Украину, то мы будем покупать этот объем через «Турецкий поток».

Глава правительства Болгарии отметил, что несколько недель назад он подписал дорожную карту на поставку 15,7 млрд куб. м газа. «И завтра мы подпишем аналогичное соглашение с Сербией, мы получим поток в 10 млрд кубов из Болгарии в Сербию», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что действующий газопровод из Болгарии в Турцию может быть переподключен в реверсный режим. Проект самого «Турецкого потока» предполагает постройку газопровода, который должен пересечь Черное море и выйти на европейское побережье Турции в 100 км западнее от Стамбула. Далее нитка продлится уже на суше, она обеспечит поставки газа из Турции в Грецию, Болгарию и другие европейские страны. По словам Миллера, первая нитка, по которой газ будет поставляться в Турцию, будет запущена к марту 2018 года, вторая, которая направит российские энергоресурсы в страны Южной и Юго-Восточной Европы, должна быть введена в строй в 2019 году.

Контракт на транзит газа, который Россия заключила с Украиной, длится до 2019 года, однако глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что Москва может сохранить поставки через Украину и в 2020 году. При этом начиная с 2020 года объем транзита российского газа может снизиться до 15 млрд куб. м в год по сравнению с 23,2 млрд куб. м, которые прошли через украинскую территорию в первом квартале 2017 года.