Siemens заявила о принятии мер для недопущения поставок турбин в Крым

Siemens предпринял все возможные шаги в легальном поле чтобы не допустить поставки газовых турбин своего производства в Крым, заявляют в концерне. Об этом сообщает Reuters.

«Все возможные шаги были предприняты для того, чтобы не допустить строительство, установку и функционирование газовых турбин проиводства Siemens в Крыму», — сообщил агентству источник в компании.

Как сообщает Reuters, Siemens изначально поставила турбины для энергетического проекта на Таманском полуострове.

5 июля Reuters сообщило, что Россия направила в Крым газовые турбины немецкого производителя Siemens для строительства двух электростанций общей мощностью 940 МВт. Это является нарушением экономических санкций ЕС, запрещающих поставку энергетических технологий в Россию. В компании «Технопромэкспорт», которая является «дочкой» корпорации «Ростех», поставку турбин объяснили покупкой их на вторичном рынке и модернизацией данных установок силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Как рассказал собеседник РБК, турбины были изготовлены на совместном предприятии «Интеравтоматика» Siemens и «Силовых машин» (Siemens принадлежит 45,7% акций) в Санкт-Петербурге. Они были частично переделаны на заводах «Ростеха». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины были произведены в России и из российских компонентов, так что не могут относиться к Siemens.

В Siemens 7 июля объявили о начале собственного расследования поставки турбин на Крымский полуостров. В Минэкономики ФРГ заявили, что Siemens непричастна к поставке турбин в Крым.





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