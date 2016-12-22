Глава Минтранса Крыма Волков подал в отставку

Министр транспорта Крыма Анатолий Волков подал в отставку по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Анатолий Волков будет исполнять свои обязанности до 4 августа. Также стало известно, что главный архитектор Крыма Анна Царева покинет свою должность по собственному желанию. Она занимала этот пост с марта 2017 года.

По данным, размещенным на сайте Минтранса, Волков занимал должность министра транспорта Республики Крым с августа 2016 года. С 2006 по 2008 годы Волков занимал руководящие посты в госструктурах Краснодарского края. С 2009 по 2016 годы в разное время работал начальником в городских транспортных организациях Астраханской области.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов 6 июля заявил об отставке министров курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной, жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова и заместителя председателя Совета министров Бориса Зимина. Он отметил, что «обновление кадров» является необходимым процессом «повышения эффективности власти».