В Кремле прокомментировали встречу российского адвоката с сыном Трампа

В Кремле не знают о встрече российского адвоката Наталии Весельницкой с сыном президента США Дональдм Трампом-младшим и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



«Мы не знаем, кто это», — сказал Песков об адваокате.



О встрече Кушнера с адвокатом Весельницкой сообщила газета The New York Times в субботу, 8 июля. По данным издания, которое ссылается на конфиденциальные правительственные документы, встреча проходила 9 июня 2016 года в Trump Tower во время предвыборной кампании президента. Также во встрече приняли участие глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и его зять Джаред Кушнер. Факт встречи подтвердили представители Кушнера и Трамп-младший. По данным The New York Times, у Весельницкой «есть связи с Кремлем».



Как отмечало издание, встреча российского адвоката и приближенных Трампа стала первым подтвержденным эпизодом встречи ближайшего окружения будущего американского президента с гражданином России.

По словам Трампа-младшего, встреча была короткой и в ее ходе обсуждалась программа по усыновлению российских детей американскими гражданами. Он отметил, что переговоры не были частью предвыборной кампании и «ничего за ней (встречей с российским адвокатом. — РБК) не последовало».

По данным The New York Times, адвокат Весельницкая критиковала «закон Магнитского», который ​ввел санкции против граждан России, как полагает США, причастных к смерти аудитора Сергея Магнитского. В ответ на санкции в 2013 году Россия ввела запрет на усыновление детей гражданами США, который стал известен как «закон Димы Яковлева».