Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,68 60,15 EUR Нал. 69,25 68,58 USD Бирж. 60,38 +0,02 EUR Бирж. 68,75 -0,09 USD ЦБ. 60,30 -0,08 EUR ЦБ. 68,77 -0,17 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1916,26 +0,20% РТС 1000,19 +0,50% Brent 46,41 -1,00% DJIA 21371,11 -0,20% Nasdaq 6153,08 +1,04% FTSE 7351,10 +0,00%
В Кремле прокомментировали встречу российского адвоката с сыном Трампа
Лента новостей
Ввод в эксплуатацию башни «Федерация» перенесли из-за плохой погоды 16:20, Общество Матвиенко призвала отказаться от общежитий 16:18, Политика СМИ сообщили о желании «Зенита» вернуть Дзюбу в «Спартак» 16:18, Спорт Завершилась XXII Санкт-Петербургская международная банковская конференция 16:14, Пресс-релизы В Москве похитили картины двух известных художников на сумму 3,5 млн руб 16:10, Общество Большой театр назвал провокацией сообщения о переносе «Нуреева» Мединским 16:07, Общество В Москве открылась седьмая мечеть 15:56, Общество УАЗ представил свой первый гибридный автомобиль 15:54, Авто Метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за ветра в Москве 15:50, Общество Безопасный договор: как в ООН пытаются запретить ядерное оружие 15:49, Мнение В Кремле прокомментировали встречу российского адвоката с сыном Трампа 15:46, Политика Кремль заявил о невозможности влияния соцсетей Трампа на отношения с США 15:40, Политика Литва и Латвия возглавили список теряющих население стран Евросоюза 15:33, Общество Большой театр перенес балет «Нуреев» по личному распоряжению Мединского 15:31, Общество Partech Ventures привлекла €400 млн на развитие стартапов в Европе и США 15:16, Бизнес В Кремле прокомментировали информацию о казнях в Чечне 15:12, Политика Оплата парковки в Москве оказалась временно недоступна для абонентов МТС 15:07, Общество «Спектакль, которого не будет»: что случилось с балетом «Нуреев» 15:02, Общество В Минэкономики ФРГ заявили о непричастности Siemens к поставкам в Крым 15:01, Политика Песков рассказал о происхождении турбин для крымских электростанций 14:58, Бизнес Кремль назвал «полуфейк ньюс» сообщения о мотоцикле президента Путина 14:56, Политика Военная полиция России заявила о создании органов дознания 14:40, Общество Порошенко заявил о согласии НАТО обсудить членство Украины в альянсе 14:37, Политика Прокуратура не нашла вины МЧС в отсутствии оповещений об урагане в мае 14:35, Общество Сбившего трех человек в Москве водителя приговорили к 7 годам тюрьмы 14:33, Общество ЦБ пожаловался на действия руководства «Югры» в правоохранительные органы 14:30, Финансы Эксперты: какие облака помогают цифровой трансформации с малыми затратами 14:22, Партнерский материал Хедж-фонды усилили ставку на ослабление рубля 14:18, Экономика
В Кремле прокомментировали встречу российского адвоката с сыном Трампа
Политика, 15:46
0
В Кремле прокомментировали встречу российского адвоката с сыном Трампа

В Кремле не знают о встрече российского адвоката Наталии Весельницкой с сыном президента США Дональдм Трампом-младшим и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не знаем, кто это», — сказал Песков об адваокате.

О встрече Кушнера с адвокатом Весельницкой сообщила газета The New York Times в субботу, 8 июля. По данным издания, которое ссылается на конфиденциальные правительственные документы, встреча проходила 9 июня 2016 года в Trump Tower во время предвыборной кампании президента. Также во встрече приняли участие глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и его зять Джаред Кушнер. Факт встречи подтвердили представители Кушнера и Трамп-младший. По данным The New York Times, у Весельницкой «есть связи с Кремлем».

Как отмечало издание, встреча российского адвоката и приближенных Трампа стала первым подтвержденным эпизодом встречи ближайшего окружения будущего американского президента с гражданином России.

По словам Трампа-младшего, встреча была короткой и в ее ходе обсуждалась программа по усыновлению российских детей американскими гражданами. Он отметил, что переговоры не были частью предвыборной кампании и «ничего за ней (встречей с российским адвокатом. — РБК) не последовало».

По данным The New York Times, адвокат Весельницкая критиковала «закон Магнитского», который ​ввел санкции против граждан России, как полагает США, причастных к смерти аудитора Сергея Магнитского. В ответ на санкции в 2013 году Россия ввела запрет на усыновление детей гражданами США, который стал известен как «закон Димы Яковлева».

Теги: Кремль , Дмитрий Песков , Дональд Трамп
Главное
ЦБ пожаловался на действия руководства «Югры» в правоохранительные органы Финансы
Материалы по теме
Песков назвал рассказ NYT о стычке Путина с Трампом абсурдом Политика
Трамп заявил о сомнениях в реализации одной из договоренностей с Путиным Политика
Сын Трампа назвал повод для закрытой встречи с российским адвокатом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку