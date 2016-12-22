В Москве открылась седьмая мечеть

В Москве открылась седьмая по счету мечеть, сообщили в религиозной организации «Милость» Духовного управления мусульман России муфтия Равиля Гайнутлдина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мечеть открыта на территории Новой Москвы, недалеко от станции метро «Бунинская аллея» в частном землевладении. Здание способно вместить до тысячи человек. В мечети завершаются отделочные работы, однако минарет пока не построен.

В декабре 2012 года власти Москвы опровергали сообщения о выделении участков под строительство новых мечетей в Москве, включая территорию Новой Москвы.

В сентябре 2015 года в Москве у станции метро «Проспект Мира» открылась реконструированная Соборная мечеть, ставшая крупнейшей в Европе. После реконструкции площадь Соборной мечети увеличилась в 20 раз.Она может вместить до 10 тыс. прихожан. На открытии мечети присутствовали президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Палестины Махмуд Аббас.

До сих пор в столице действовали Соборная мечеть (станция «Проспект Мира»), Историческая мечеть («Третьяковская»), Мемориальная мечеть («Минская»), две мечети в Отрадном и мечеть при резиденции посла Ирана.

