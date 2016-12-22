Partech Ventures привлекла €400 млн на развитие стартапов в Европе и США

Французская инвестиционная компания Partech Ventures привлекла €400 млн для вложения в европейские и американские технологические стартапы, пишет Financial Times.
Поддержку организации оказали Европейский инвестиционный фонд и Фонд национального благосостоянии Франции, а также компании Accenture, Cisco Systems, Nokia, Adecco, L’Oréal, Unibail-Rodamco и «Французская национальная лотерея».
По словам соуправляющего партнера Partech Жана-Марка Патуйо, две трети инвестиций будут направлены на европейские стартапы, занимающиеся разработками в области новейших технологий, таких как виртуальная реальность, блокчейн и беспилотники. Остальная часть средств будет инвестирована в США.
Financial Times отмечает, что финансирование технологических стартапов в Европе резко снизилось после голосования о выходе Великобритании из состава Евросоюза в июне 2016 года. Патуйо сообщил, что отложил открытие офиса в Лондоне до завершения переговоров по Brexit.
Partech Ventures управляет €1,2 млрд, его филиалы находятся в Париже, Берлине и Сан-Франциско.
В декабре 2016 года стало известно о том, что Partech Ventures вместе с Gagarin Capital и группой инвесторов вложила в российский проект Wallarm $2,3 млн. Компания занимается разработкой решений для защиты веб-приложений.