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Метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за ветра в Москве
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Метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за ветра в Москве
Холодное лето 2017, 15:50
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Метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за ветра в Москве

Синоптики объявили с 12:30 до 20:00 в Москве штормовое предупреждение из-за ожидающегося усиления ветра в понедельник, 10 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное метеобюро.

По данным метеорологов, сильный ветер с порывами до «15 м/с и выше» ожидается в ​ТиНАО (Троицком и Новомосковском автономных округах).

Синоптики просят водителей не оставлять автомобили под деревьями, а пешеходов избегать парков, рекламных конструкций и дорожных знаков.

В ближайшие дни в московском регионе потеплеет, отмечают синоптики. В Москве 11 июля будет до 25 градусов тепла, а 15 июля воздух может прогреться до 27 градусов. Однако дождливая погода сохранится.

По данным Росгидрометцентра, 10 июля в Москве ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется до 20-22 градусов тепла.

Накануне синоптики рассказали, когда в столице начнется пляжный сезон. Согласно прогнозам центра «Фобос», теплая погода должна установиться в столице 11 июля — до 25 градусов тепла. После этого будет «несколько дождливых дней», но потом воздух прогреется до 18–22 градусов тепла, что «ненамного ниже климатической нормы».

К выходным, 15-16 июля, столбики термометров поднимутся до 22–27 градусов, а вода постепенно прогреется до плюс 19–21 градусов. Купальный сезон, по данным синоптиков, придет в столичный регион с опозданием на 50 суток — к 22–23 июля.

Теги: штормовое предупреждение , погода в Москве , усиление ветра
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