Военная полиция России заявила о создании органов дознания

Военная полиция создаст органы дознания, в которых будут работать более 260 офицеров.

«К настоящему времени уже создана база для регламентации деятельности органов дознания военной полиции. Начинается их формирование в военном ведомстве России», — цитирует «Интерфакс» заместителя начальника главного управления военной полиции Министерства обороны России Владимира Ковалева.

По словам Ковалева, военная полиция будет заниматься раскрытием преступлений на территориях воинских частей, следить за поступающими сообщениями о преступлениях, искать сбежавших из частей солдат и пресекать незаконный оборот наркотиков в военных городках.

«Органы дознания призваны снять с командиров воинских частей ряд несвойственных им функций и сократить их отрыв от личного состава и занятий боевой подготовкой, так как все, что связано с дознанием, будет осуществляться на профессиональной основе офицерами-юристами», — заявил Ковалев.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, органами дознания в Вооруженных силах России являются командиры воинских частей и соединений, начальники военных учреждений и начальники гарнизонов.

В начале июля стало известно о том, что в зонах деэскалации в Сирии могут разместить российскую военную полицию. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, добавив, что решение вопроса зависит от Министерства обороны.

В апреле в Сирию на пять месяцев отправили батальон военной полиции из Чечни. Они будут патрулировать территорию, охранять объекты и сопровождать гуманитарные грузы. В декабре 2016 года в Алеппо также прибыл батальон военной полиции.