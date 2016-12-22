Сбившего трех человек в Москве водителя приговорили к 7 годам тюрьмы

Перовский суд Москвы приговорил водителя Hyundai Антона Ускова, сбившего троих человек на остановке в Москве в октябре 2016 года, к семи годам колонии, заявил пресс-секретарь суда Андрей Шаров. Об этом сообщает «РИА Новости».

Антон Усков обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц, управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Суд приговорил Ускова к семи годам тюрьмы и лишению права управлять транспортом в течение трех лет после освобождения. Также суд постановил взыскать с Ускова 3,5 млн руб. ущерба.

По версии следствия, днем 2 октября 2016 года Антон Усков, управляя автомобилем Hyundai Solaris, на большой скорости проехал перекресток на запрещающий знак светофора. Пытаясь уклониться от столкновения с другим автомобилем, он не справился с управлением и врезался в остановку в районе дома 37/15 по 1-й Владимирской улице. В результате погибли три человека, включая 12-летнюю девочку.

3 октября 2016 года в отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Преображенский суд Москвы 4 октября арестовал Антона Ускова. Экспертиза обнаружила в крови водителя следы наркотических веществ.