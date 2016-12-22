Организатор «Русского марша» Горский попросит убежище в Литве

Сбежавший в Литву из-под домашнего ареста российский оппозиционер Юрий Горский намерен просить политическое убежище в Литве. Об этом он заявил РБК. «Да, конечно, намерен. Именно в Литве», — сообщил он. Информацию об этом РБК также подтвердила жена оппозиционера Елена Горская.

Также она сообщила, что вечером 5 июля в их квартире начался пятичасовой обыск. «[Обыск] закончился 6 числа в два часа ночи. Причем я была одна в квартире, а их человек десять. Постоянно два-три человека находились вне поля моего зрения», — сообщила она. По ее словам, в понедельник, 10 июля, ее также вызвали на допрос.

О том, что обвиняемый в экстремизме организатор «Русских маршей» Юрий Горский сбежал из-под домашнего ареста и уехал Литву, 9 июля сообщил сам оппозиционер на своей странице в Facebook. «Я, Юрий Горский, объявляю себя на территории России в федеральный розыск, поскольку «непостижимым образом» исчез из-под «крепких объятий» ФСБ, с чистой совестью отправившись в земли Литовские», — написал он. Его заявление также подтвердил РБК пресс-секретарь «Новой оппозиции» Роман Ковалев.

3 июля 2017 года против Горского было заведено дело по подозрению в экстремизме. 5 июля он был задержан и по решению Мещанского суда помещен под домашний арест до 3 сентября в качестве меры пресечения. Задержание прошло возле здания Мосгорсуда, где Горский находился в поддержку националиста Дмитрия Демушкина.

Горский был арестован 3 мая на трое суток на организованном им шествии «Русский Первомай». Ему было предъявлено обвинение в повторном нарушении порядка проведения митинга, а также неповиновении полиции. В ответ националист объявил сухую голодовку.

Юрий Горский — спикер «Новой оппозиции» и организатор «Русских маршей», соратник оппозиционера и видеоблогера Вячеслава Мальцева, который покинул страну в начале июля, когда узнал о готовящемся против него уголовном деле.