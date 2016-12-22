Правительство утвердило комплекс мер по борьбе с допингом в спорте

Правительство России утвердило комплекс мер, направленных на реализацию Национального плана по борьбе с допингом в спорте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Соответствующее распоряжение 10 июля подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. В сообщении указывается, что план по борьбе с допингом предусматривает «создание методов и технологий предотвращения допинга, разработку образовательных программ и взаимодействие с международными спортивными организациями». Контролировать реализацию плана по борьбе с допингом будет Министерство спорта России.

Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) утвердила национальный план борьбы с допингом в спорте 23 мая. Комиссия внесла инициативу маркировать лекарства пометками «допинг», взимать штрафы и изымать имущество спортсменов, если они будут замечены в употреблении допинга. Если вина спортсмена будет доказана, ответственность понесут также тренеры, врачи и другие специалисты в области физической культуры и спорта, которые занимались подготовкой спортсмена.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года обвинило власти России во вмешательстве в работу московской антидопинговой лаборатории. По информации агентства, сотрудники лаборатории скрывали положительные допинг-пробы российских спортсменов. Также комиссия выяснила, что ФСБ и Министерство спорта вмешивались в работу лаборатории, в частности во время проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

В марте текущего года президент России Владимир Путин заявил, что российская антидопинговая система «не сработала». «Имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга, российская, не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать», — заявил Путин.