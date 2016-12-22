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ЛДПР внесла в Думу законопроект об отмене роуминга в России и Белоруссии
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ЛДПР внесла в Думу законопроект об отмене роуминга в России и Белоруссии
Политика, 13:56
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ЛДПР внесла в Думу законопроект об отмене роуминга в России и Белоруссии

Депутаты Госдумы от ЛДПР — Вадим Деньгин, Иван Сухарев, Михаил Дегтярев, Владимир Сысоев, Ярослав Нилов и Сергей Каргинов — внесли законопроект об отмене «национального роуминга» на территории России, включая доступ к интернету, и международного — на территории Белоруссии. Проект закона опубликован на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к документу сообщается, что «федеральный закон» по отмене роуминга вступает в силу с 1 января 2018 года. ​Согласно законопроекту, российские и белорусские абоненты смогут пользоваться доступом к сети по внутренним тарифам операторов сотовой связи.

Авторы документа назвали «несправедливым» действие роуминга в России на фоне полной его отмены в странах Евросоюза и на «территории Норвегии, Исландии и Лихтенштейна с 15 июня 2017 года». По их мнению, принятие законопроекта позволит вывести услуги связи на «новый уровень», сделать услуги связи для россиян при перемещении внутри страны «прозрачнее и удобнее» и обеспечит развитие интеграционных процессов между Россией и Белоруссией.

25 июня идею по отмене роуминга между Россией и Белоруссией озвучил посол России в Белоруссии Александр Суриков, отметив, что аналогичное решение Евросоюза является «хорошим примером для подражания». Он отметил, что вопрос нужно обсудить на площадке Союзного государства.

Депутаты «Справедливой России» 28 июня внесли в Госдуму поправки в закон «О связи», которые направлены на отмену «внутреннего роуминга» на территории России.

Идею по отмене платного роуминга для приезжающих из России в Белоруссию и обратно, с которой выступил замглавы комиссии Совета Республики Нацсобрания Белоруссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Беляков, поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это произошло на пленарном заседании IV Форума регионов Белоруссии и России 30 июня.

Обращаясь к главе Минкомсвязи Николаю Никифорову, она попросила «за месяц проработать» отмену роуминга с Белоруссией.

Теги: Россия , ЛДПР , Белоруссия , роуминг , международный роуминг
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