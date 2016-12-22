Стала известна дата похорон Антона Носика

Похороны Антона Носика пройдут во вторник, 11 июля, на Востряковском кладбище в Москве «приблизительно в 14:00» мск. Об этом сообщил на своей странице в Facebook член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

По его словам, прощание с Носиком состоится в 11:00 мск в лектории «Прямая речь», по адресу: Ермолаевский переулок, дом 25.

Блогер, журналист и медиаменеджер Антон Носик умер в Москве в ночь на 9 июля на 52-м году жизни. Точная причина его смерти пока неизвестна. Ранее сообщалось, что смерть наступила из-за сердечного приступа.

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Московской области Елена Фокина заявила РБК, что говорить о результатах вскрытия Антона Носика пока рано. «Человек умер вчера, а судебно-медицинская экспертиза делается 21 день», — пояснила она.

В Мытищинском морге, где находится тело Антона Носика, РБК сообщили, что не дают информацию по телефону. «Родственники здесь, у них узнавайте», — сказала сотрудница морга.