Авиакомпания «Победа» получила допуск на полеты в Стамбул

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) своим приказом выдало низкобюджетной авиакомпании «Победа» допуск на регулярные перелеты из Москвы в Стамбул. Из документа, опубликованного на сайте ведомства, следует, что в неделю компания может выполнять семь таких рейсов.

Одновременно Росавиация выдала авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines) допуск на полеты в расположенный в турецкой провинции Анталья аэропорт Газипаша. Рейсы могут выполняться с различной регулярностью из Астрахани, Калининграда, Новосибирска, Казани и ряда других городов России.

Тем же приказом авиакомпания «Сибирь» (S7) получила допуски на полеты на маршрутах Петербург — Лион, Петербург — Стокгольм, Новосибирск — Токио, Москва — Рейкьявик и нескольких других направлениях.

Новые допуски на регулярные перевозки на международных маршрутах получили также авиакомпании «РусЛайн», «Ираэро», «Уральские авиалинии», «Ямал», «Россия» и «Роял Флайт».