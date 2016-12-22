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Стоимость продукции для ВСМ Москва — Казань оценили в 300 млрд руб.
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Стоимость продукции для ВСМ Москва — Казань оценили в 300 млрд руб.
Бизнес, 12:23
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Стоимость продукции для ВСМ Москва — Казань оценили в 300 млрд руб.

Стоимость производства рельсов и другой продукции для постройки высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань составит более 300 млрд руб. Об этом на форуме «Иннопром-2017» заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин, передает ТАСС.

«Ресурсный план требует производства основных объемов рельсов, металла, кабельной продукции, железобетона и так далее на общую сумму более 300 млрд руб., что практически сегодня посильно российской промышленности», — рассказал Мишарин.

Главгосэкспертиза России одобрила третий и четвертый этапы строительства ВСМ Москва — Казань 5 июня. В частности, этапы предусматривают строительство железной дороги и инфраструктуры на участке в 172 км от станции Железнодорожная 23 км в Московской области до станции Владимир ВСМ во Владимирской области.

Общая протяженность ВСМ составит 762 км. Поезда будут ходить по магистрали со скоростью до 360 км/ч. Из Москвы в Казань можно будет доехать за 3,5 часа (вместо 14 часов сейчас), минуя 16 остановок. Они будут организованы через каждые 50–70 км. Магистраль будет оснащена современными системами связи и блокировки, модулями связи GSM-R/DMR, тепловизорами и камерами наблюдения.

Кроме того, на магистрали будет создано 151 искусственное сооружение, в том числе 26 мостов, десять эстакад и восемь путепроводов. Магистраль будет проходить по территории семи регионов России: Москвы, Московской, Владимирской и Нижегородской областей, республик Чувашии, Марий Эл и Татарстан.

В число компаний-проектировщиков входят ОАО «Мосгипротранс», ОАО «Нижегородметропроект» и China Railway Eryuan Engineering Group Co Ltd. Общая стоимость постройки магистрали составляет 1,068 трлн руб.

Теги: Москва , РЖД , Казань , ВСМ Москва — Казань
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