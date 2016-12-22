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Власти заявили о начале выплат долгов рабочим завода в Нижнем Тагиле
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Власти заявили о начале выплат долгов рабочим завода в Нижнем Тагиле
Общество, 11:35
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Власти заявили о начале выплат долгов рабочим завода в Нижнем Тагиле

Рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий начали выплачивать долги. Об этом «РИА Новости» сообщил глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов.

«Началась процедура гашения. Деньги перечисляются на расчетные счета тем работникам, которые зарегистрировали свои претензии в период процедуры наблюдения (введенной на предприятии)», — заявил Носов. Он добавил, что, по данным прокуратуры, выплаты начнутся в отделениях Сбербанка в Челябинске и Нижнем Тагиле. По словам Носова, собственники будут «готовить оставшуюся часть суммы» для выплат второй половине работников и выдавать им деньги по мере поступления заявок. По данным Следственного комитета России (СКР), завод задолжал рабочим денег на общую сумму более 13 млн руб.

Накануне президент Владимир Путин попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Генеральную прокуратуру разобраться с прекращением выплат работникам завода. Путин передал обращения и жалобы рабочих Куйвашеву и отметил, что хотел бы, чтобы он лично занялся делом о невыплате зарплат. Президент отметил, что «некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивления».

Работники завода в своем послании к Путину, переданном во время «Прямой линии» с президентом, сообщили, что директор предприятия отказался платить им зарплату до тех пор, пока «к нему лично не обратится президент». «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — подчеркнул президент. Куйвашев пообещал разобраться с ситуацией и найти директора завода. «Найдем — разберемся», — заявил губернатор.

Позднее глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку расследования дела о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле. Дело на руководителей завода было заведено по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат свыше трех месяцев). Бастрыкин взял расследование под свой личный контроль, а материалы дела передадут для проверки в центральный аппарат СКР.

По данным ведомства, задолженность на заводе образовалась перед 195 рабочими в период с апреля 2016 года по январь 2017 года. По информации ТАСС, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов сообщал, что завод был признан банкротом и находится в таком состоянии «уже долгое время». «Введена процедура наблюдения. По мнению внешнего управляющего, имущества предприятия хватит, чтобы покрыть задолженность, но ждать завершения процедуры довольно долго», — заявил мэр города.

Теги: Владимир Путин , завод , задержка зарплат , Нижний Тагил
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