Глава СПЧ прокомментировал инициативу о публичном отказе от гражданства

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что для выхода из гражданства другой страны достаточно письменно уведомить об этом власти иностранного государства. В этом случае публичного отречения не потребуется, сказал он. Так глава СПЧ прокомментировал РБК инициативу депутатов Госдумы о возможности публичного отказа от гражданства тех стран, которые не выдают нужные документы.

По словам Федотова, публичный отказ от гражданства может быть оформлен в виде публикации в СМИ, «например, в «Российской газете» или на ее сайте», — заявил Федотов, добавив, что этот вопрос требует решения. «Прежде всего для граждан Украины, которые хотят приобрести российское гражданство в соответствии с законодательством о носителях русского языка. Для них это большая проблема. Потому что украинские власти в большинстве случаев не дают согласия на выход из гражданства», — добавил глава СПЧ.

Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников ранее рассказал газете «Коммерсантъ» о разработке процедуры публичного отказа от гражданства. Он заявил, что на Украине и в ряде других стран «сложно получить справку» о выходе из гражданства, что необходимо для вступления в гражданство России. Поэтому депутаты готовят новую процедуру.

Это последовало за предложением Федотова упростить процедуру предоставления гражданства России беженцам с Украины. 16 июня он также объяснял эту инициативу тем, что получить документы о выходе из украинского гражданства от властей смогли только «несколько человек» из «сотен тысяч», покинувших юго-восток Украины и приехавших в Россию. Согласно действующему законодательству, при вступлении в гражданство в России человек должен отказаться от прежнего гражданства, напомнил Федотов.