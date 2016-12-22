Путин рассказал о поездках на Nissan в бытность работы в мэрии Петербурга

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как ездил на автомобиле Nissan, работая в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-е годы. Об этом он заявил в ходе визита на международную промышленную выставку «Иннопром-2017» сообщает «РИА Новости».

«Я в 1990-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение нескольких лет ездил на Nissan. Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась», — отметил Путин. Такое заявление президент России сделал, после того как посетил стенд компании Nissan и ознакомился с обновленной моделью автомобиля Murano.

Открывая выставку 9 июля, Путин заявил о том, что российские предприятия ОПК должны стремиться к увеличению объемов выпуска высокотехнологичной продукции на гражданском рынке.

«Ключевая задача — наращивание объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Министерство промышленности и торговли сейчас активно занимается этим вопросом», — подчеркнул президент.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2017» проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.