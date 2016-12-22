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На Крымском мосту начали укладку асфальта
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На Крымском мосту начали укладку асфальта
Общество, 09:58
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На Крымском мосту начали укладку асфальта

Дорожники начали укладывать дорожное покрытие Крымского моста. Специалисты приступили к созданию нижнего слоя и укладывают асфальтобетон на готовых пролетах, сообщает пресс-служба заказчика проекта Управления автомобильных дорог (Упрдор) «Тамань».

«Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части Крымского моста будут полностью готовы», — говорится в сообщении.

Первый асфальтобетон уже уложили на четырех пролетах на острове Тузла. Для создания более 200 м покрытия толщиной 6 см потребовалось порядка 400 т асфальтобетонной смеси.

В июне стало известно, что строители завершили сборку железнодорожной судоходной арки Крымского моста. По данным инфоцентра «Крымский мост», специалисты замкнули арку на высоте 45 м.

В мае заказчик Упрдор «Тамань» рассказал РБК, что на части, по которой будут ездить машины, уже смонтированы первые блоки восходящей арки. До этого они сообщали о завершении строительства половины опор Крымского моста.

Мост через Керченский пролив протяженностью 19 км свяжет полуостров с Краснодарским краем. Открытие автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Теги: Крым , Строительство , «Крымский мост»
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