Дворкович рассказал о предложении Минсельхоза по расширению продэмбарго
Экономика, 09:27
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Дворкович рассказал о предложении Минсельхоза по расширению продэмбарго
Минсельхоз предлагает расширить продуктовое эмбарго на одну позицию, об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, передает корреспондент РБК.«Я про одну позицию слышал — мясокостная мука, субпродукт мясной. Они должны представить обоснование, сегодня представить», — сказал Дворкович.
В конце мая производители кормов для домашних животных предупредили Минсельхоз о возможных последствиях ограничения импорта мясокостной муки из ЕС — коллективное письмо на имя заместителя главы ведомства Евгения Непоклонова подписали представители Mars (бренды Pedigree, Whiskas), Royal Canin, Nestle (Purina, Felix) и Aller Petfood. По словам представителей этих компаний, 50% ежегодно используемой производителями мясокостной муки приходится именно на страны, в отношении которых обсуждает запрет Минсельхоз. Кроме того, производители кормов заявили, что из-за такой меры федеральный и региональный бюджеты будут недополучать примерно 5 млрд руб. в год. Это произойдет из-за полного прекращения экспорта российской продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья.
О том, что идея запрета импорта костной муки из Европы обсуждается в Минсельхозе, стало известно за несколько дней до письма производителей кормов в ведомство, об этом писала газета «Коммерсантъ». Поводом для такой идеи в министерстве стал нерешенный вопрос с ветеринарной безопасностью в ЕС, говорилось в материале.
Тогда в качестве замены в Минсельхозе рассматривали импорт из стран Южной Америки, а также из Новой Зеландии. Производители кормов заявили о негативном отношении к такой альтернативе.
По данным издания, объем импорта мясокостной муки в 2016 году составил около 90 тыс. т, в то время как объем внутреннего производства — 366,4 тыс. т.