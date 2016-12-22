СМИ сообщили об опасном сближении самолета НАТО с пассажирским Airbus

Самолет-разведчик, принадлежащий одной из стран НАТО, сблизился с пассажирским самолетом Airbus A321, летевшим из Хельсинки в Мюнхен. Инцидент произошел в небе над Балтикой вблизи Калининграда. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Экипаж пассажирского А321, направлявшегося из Хельсинки в Мюнхен, во время пролета над Балтийским морем в 100 км от Калининграда, доложил о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным военным самолетом, который находился на эшелоне всего на 150 м выше пассажирского лайнера» — заявил собеседник агентства. Он отметил, что благодаря действиям экипажа самолетам удалось избежать столкновения.

По словам источника, инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. «Предварительно, иностранное воздушное судно Боинг Rivet Goint с четырьмя реактивными двигателями был оснащен оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосьемки. По коду ответчика, он принадлежал одной из стран НАТО», — подчеркнул источник агентства.

В июне истребитель Су-27 ВКС России пролетел в 1,5 м от разведывательного самолета Boeing RC-135 ВВС США над Балтийским морем.Об этом сообщал телеканал Fox News со ссылкой на двух неназванных военных.

По словам источников телеканала, Су-27 «стремительно» сблизился с самолетом США. Они отметили, что самолет ВКС России был вооружен ракетами, добавив, что российский истребитель совершал «провокационные» маневры, когда шел на сближение с американским самолетом. Собеседники телеканала назвали полет Су-27 «беспорядочным».