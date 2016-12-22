Дворкович рассказал об отсутствии планов по росту дивидендов «Газпрома»

Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович заявил, что в кабинете министров пока не обсуждают повышение размера дивидендов «Газпрома». «Не обсуждается [повышение]. Все связано с инвестпрограммами и с налоговой политикой, то есть надо в комплексе смотреть», - сказал Дворкович на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, передаёт корреспондент РБК.

По словам Дворковича, вопрос о повышении дивидендов «всегда рассматривается, но есть инвестпрограммы, показатели долговой нагрузки, есть налоги». Как отметил вице-премьер, в нынешней ситуации «нет пока возможности существенно повышать дивиденды «Газпрома»». «Какие-то небольшие изменения могут быть, но не радикальные», - заключил он.

В начале 2017 года «Роснефть» утвердила новую дивидендную политику, согласно которой акционерам компании должно направляться 35% от прибыли (ранее 25%). Выплаты должны производиться до двух раз в год.