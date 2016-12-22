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Дворкович рассказал об отсутствии планов по росту дивидендов «Газпрома»
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Дворкович рассказал об отсутствии планов по росту дивидендов «Газпрома»
Бизнес, 08:31
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Дворкович рассказал об отсутствии планов по росту дивидендов «Газпрома»

Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович заявил, что в кабинете министров пока не обсуждают повышение размера дивидендов «Газпрома». «Не обсуждается [повышение]. Все связано с инвестпрограммами и с налоговой политикой, то есть надо в комплексе смотреть», - сказал Дворкович на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, передаёт корреспондент РБК.

По словам Дворковича, вопрос о повышении дивидендов «всегда рассматривается, но есть инвестпрограммы, показатели долговой нагрузки, есть налоги». Как отметил вице-премьер, в нынешней ситуации «нет пока возможности существенно повышать дивиденды «Газпрома»». «Какие-то небольшие изменения могут быть, но не радикальные», - заключил он.

В начале 2017 года «Роснефть» утвердила новую дивидендную политику, согласно которой акционерам компании должно направляться 35% от прибыли (ранее 25%). Выплаты должны производиться до двух раз в год.

В июне президент Владимир Путин предложил увеличить выплаты по дивидендам «Роснефти» до 50%. Глава компании Игорь Сечин в ответ на это заявил, что «Роснефть» представит свои предложения по росту дивидендов правительству в ближайшее время.

30 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания направит на дивиденды практически всю сумму свободного денежного потока за 2016 год, который составил 200 млрд руб.. Дивидендные выплаты составят 190,3 млрд руб., это 20% чистой прибыли по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности). На долю государства придется 95 млрд руб., уточнил глава «Газпрома». ​


 
Теги: «Роснефть» , Аркадий Дворкович
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