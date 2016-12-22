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Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино и на ТВ
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Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино и на ТВ
Общество, 08:13
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Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино и на ТВ

Министерство здравоохранения предложило ограничить показ алкогольной продукции в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях. Поводом для этого может стать борьба со скрытой рекламой, сообщает газета «Известия».

В документе, который появился в Минздраве в начале года, а теперь согласовывается с другими ведомствами, предлагается убрать из эфира технологию скрытой рекламы – то есть упоминание о качестве продукта, который используют герои фильмов или программ. Одновременно предлагается запретить и показ товаров, которые явно ассоциируются со спиртным, но им не являются (так называемые имитационные товары).

Неуместным такое предложение назвал кинорежиссер Владимир Бортко. По его словам, в случае принятия такого закона не удастся, например, объяснить, что герой намеренно купил девушке дорогое шампанское. Реализовать художественный замысел таким образом не получится.

Вдобавок, как отметил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, неясно, что делать со старыми классическими лентами, где герои употребляют алкоголь.
Теги: алкоголь , Минздрав , Реклама
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