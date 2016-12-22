На Дальнем Востоке вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

Вертолет Ми-8, принадлежащий одной из силовых структур, совершил экстренную посадку в одном из районов Чукотки. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Сибирского регионального центра МЧС России. «Вынужденная посадка вертолета на Чукотке. Люди живы, здоровы», — заявил собеседник агентства. По его словам, вертолет совершил аварийную посадку в 120 километрах от мыса Лаврентия.

«Местонахождение вертолета установлено. По данным командира, экипаж совершил экстренную посадку в одном из районов Чукотки. Экипаж и пассажиры живы», — сообщил «Интерфакс» источник в экстренных службах.

По его словам, вертолет обнаружили спасатели и к месту его посадки уже выдвинулись спасательные группы. «Информации о самочувствии находившихся на борту пока нет, к месту движутся спасатели. Однако по информации от экипажа, угрозы жизни никому из находившихся на борту нет», — отметил источник.

Ранее о том, что пропал вертолет силовых структур Ми-8, летевший из Чукотки в Приморье, агентству «Интерфакс» сообщил источник в экстренных службах региона.

«Вертолет Ми-8 выполнял рейс из чукотского Анадыря на мыс Лаврентьева (Приморский край), однако в назначенное время в пункт назначения не прибыл, связи с вертолетом нет», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что на борту вертолета находились «как минимум три человека». «Экипаж состоит из трех человек. Число пассажиров уточняется. Спасатели ведут поиски пропавшего вертолета», — добавил источник агентства.