В Ленинградской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

В Ленинградской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщил представитель управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По его словам, в результате случившегося погибли трое мужчин и две девушки 17 и 18 лет, все они находились в автомобиле марки Folkswagen. Авария произошла около 02:15 мск на 100-м км Мурманского шоссе, уточнил собеседник агентства.

По факту случившегося ведется проверка, добавил он.

«Сообщение о ДТП без возгорания с участием грузового и легкового автомобилей на ФАД Р-21» поступило 10 июля в 02:45 мск, говорится в сообщении главного управления МЧС по Ленинградской области.