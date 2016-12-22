В Калифорнии эвакуировали почти 8 тыс. человек из-за природных пожаров

В Калифорнии эвакуировали почти 8 тыс. человек из-за природных пожар, сообщает Associated Press со ссылкой на службу пожарной безопасности.

Из-за пожара, который возник у подножия горной системы Сьерра-Невада в 60 милях от города Сакраменто, эвакуировали 4 тыс. человек. Еще 7,4 тыс. человек получили сообщения о необходимости подготовиться к эвакуации, отмечает агентство.

Еще 3,6 тыс. человек, в том числе туристов, эвакуировали в результате лесного пожара в долинах к востоку от Санты-Барбары в Южной Калифорнии, пишет Associated Press.

По информации агентства, площадь пожара составила почти 20 кв. км.

​​

​