Олимпийские чемпионы посетили российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские спортсмены, победители Олимпийских игр 2004 года в Афинах посетили российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, передает ТАСС.

Авиабазу посетили легкоатлетки Елена Слесаренко и Татьяна Лебедева, фехтовальщица Анна Сивкова и борец Алексей Мишин, уточняет агентство.

Спортсменки показали военнослужащим особенности индивидуальных тренировок, а борец показал несколько приемов, пишет агентство. «Я показал упражнения, которые мы делаем на сборах, буду рад, если этот тренинг поможет военным в повседневной жизни», — сказал Мишин в разговоре с журналистами.

Кроме того, олимпийские чемпионы и военные также провели специализированные эстафеты, а также по традиции посадили туи на «Олимпийской аллее», отмечает ТАСС.

В августе прошлого года авиабазу Хмеймим в Сирии также посетили российские спортсмены-призеры Олимпийских игр. На авиабазе побывали чемпионка летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, фехтовальщица Софья Великая, победители Игр-2016 в командной рапире Тимур Сафин, Алексей Черемисов и Артур Ахматхузин.

Кроме того, российских военных посетили двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов и серебряный призер в пулевой стрельбе Сергей Каменский.

Спортсмены посадили туи в память о своем пребывании на авиабазе.

