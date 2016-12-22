СМИ узнали о планах оставить НАТО без постоянного представителя России

Россия рассматривает возможность понизить уровень представительства при НАТО с постоянного поверенного до временного. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в российском МИД.

По их словам, такие меры связаны с тем, что Североатлантический альянс «не настроен на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны».

«Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко вернется в Москву». — рассказал газете высокопоставленный источник в российском МИД. Однако говорить о том, что решение принято пока рано, Москва «может пойти на такие меры, если в ближайшее время не наметятся позитивные изменения», отметил он.

Собеседник «Известий» добавил, что в российском МИД «готовы разговаривать и дискутировать с НАТО и считают это полезным».

«Между тем 13 июля должен состояться Совет Россия–НАТО, однако у Москвы есть сомнения, что это заседание принесет какой-то результат», — пишет газета. Источник издания пояснил, что альянс «не хочет слушать и услышать» позицию России и «опять-таки выстраивает исключительно обвинительную линию» в отношении Москвы из-за ситуации на Украине.