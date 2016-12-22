Псаки заявила о попавшем в «ловушку Путина» Трампе

Президент США Дональд Трамп попал в «ловушку, которую создал российский президент Владимир Путин». Об этом заявила бывший представитель Госдепартамента Джен Псаки в статье, опубликованной на сайте телеканала CNN.

«Русские только что обыграли президента [США]. Это было предсказуемо. И он [Дональд Трамп] позволил этому случиться», — написала она. По словам Псаки, американский президент недостаточно подготовился к «самому важному дипломатическому событию этого лета». При этом российская сторона к встрече подготовилась, считает она.

По мнению Псаки, Путин «понимает, как установить ловушку». ​Она указала на то, что российская сторона заранее заявила о своих ожиданиях от встречи президентов:

«наладить отношения [между Россией и США], лучше понять политику США и обсудить совместные опасения в связи с угрозой терроризма». «Они получили преимущество по всем трем пунктам», — уверена Псаки.