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СКР проверит дело о невыплате зарплат на возмутившем Путина заводе
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СКР проверит дело о невыплате зарплат на возмутившем Путина заводе
Общество, 22:42
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СКР проверит дело о невыплате зарплат на возмутившем Путина заводе

Глава Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проверить ход расследования дела о невыплате зарплат на нижнетагильском заводе. Об этом говорится в сообщении СКР.

Дело в отношении руководства завода ведется по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат свыше трех месяцев). Для проверки материалы дела передадут в центральный аппарат СКР, а ход расследования под личный контроль возьмет сам Бастрыкин.

«По данным следствия, задолженность на указанном предприятии образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016 по январь 2017 года», — отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, завод был ранее признан банкротом, передает ТАСС. По словам Носова, предприятие находится в статусе банкрота «уже долгое время». «Введена процедура наблюдения. По мнению внешнего управляющего, имущества предприятия хватит, чтобы покрыть задолженность, но ждать завершения процедуры довольно долго», — рассказал чиновник.

На невыплату зарплат на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий главе государства пожаловались сотрудники предприятия во время прямой линии. Они утверждают, что директор завода пообещал им выплатить зарплату только после того, как к нему обратится президент.

Ситуация на заводе стала одной из тем обсуждения во время встречи президента с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Путин назвал действия руководства предприятия «борзотой». После встречи с главой государства губернатор поручил найти главу завода, пообещав с ним «разобраться».

Теги: банкротство , Владимир Путин , Нижний Тагил
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Путин поручил разобраться с «борзотой» руководства завода в Нижнем Тагиле Политика
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