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Синоптики рассказали о сроках начала пляжного сезона в Москве
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Синоптики рассказали о сроках начала пляжного сезона в Москве
Холодное лето 2017, 22:18
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Синоптики рассказали о сроках начала пляжного сезона в Москве

В скором времени погода позволит москвичам начать пляжный сезон. Об этом сообщает портал «Метеоновости» со ссылкой на заявление специалистов погодного центра «Фобос».

Синоптики отметили, что первая половина лета оказалась неблагоприятной для пляжного отдыха, однако летняя погода в скоро вернется в Москву, хотя и ненадолго. «Природа сжалится над москвичами, и во второй половине июля вернет украденное лето», — утверждают специалисты центра.

Теплая погода в Москве, по прогнозам центра, должна установиться во вторник, 11 июля. Воздух при этом прогреется до +25 градусов. После этого последует несколько дождливых дней. вслед за которыми установится температура в 18 — 22 градуса, которая лишь ненамного ниже климатической нормы. 

«К выходным, 15-16 июля, начнет формироваться область повышенного атмосферного давления, которая в последующем перейдет в самостоятельный антициклон, погода станет летней, ожидаются солнечные и в основном сухие деньки, воздух лучше начнет прогреваться – в среднем до +22…+27°, постепенно доведя температуру воды до +19…+21», — цитирует портал сообщение центра.

Потепление позволит москвичам вернуться на пляжи. «То есть купальный сезон с опозданием на 50 суток может быть открыт к следующим выходным – 22-23 июля», — констатировали синоптики.

Ранее, 8 июля, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что «по-настоящему летняя погода» в Москве во второй половине июля и начале августа продлится лишь несколько дней. В остальные дни, по его словам, солнечной погоды жителям столицы ждать не стоит.

Теги: Москва , погода
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