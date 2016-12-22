Дочь Глазунова назвала дату и место похорон художника

Художник Илья Глазунов будет похоронен 11 июля на Новодевичьем кладбище. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщила его дочь Вера Глазунова.

Она также уточнила, что отпевание художника пройдет в Богоявленском Елоховском соборе. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков. В то же время сын художника, Иван Глазунов, как передает ТАСС, уточнил, что прощание может начаться 10 июля, в старом соборе Сретенского монастыря.

Народный художник СССР Илья Глазунов умер 9 июля в Москве от сердечной недостаточности. На момент смерти ему было 87 лет. Свои соболезнования в связи с его кончиной выразили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.