МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе

Московское управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре в столице. В сообщении ведомства отмечается, что непогода сохранится в Москве до 10 июля.

Как сообщает МЧС со ссылкой на синоптиков, «в ближайший час с сохранением на вечер 09 июля и ночь 10 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 м/с». В связи с этим горожанам рекомендовано соблюдать необходимые меры предосторожности. В ведомстве отметили, что непогода может привести к возникновению опасных ситуаций на дорогах.

Гидрометцентр 6 июля предупредил, что Центральную Россию этим летом может ждать не только холодная погода, но и возникновение смерчей. Позднее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайший месяц в Москве будет не больше пяти дней с «по-настоящему летней погодой».