Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане
Общество, 18:28
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Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане
В результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана погибли четыре человека. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
По данным регионального управления МЧС, авария произошла на трассе Махачкала — Буйнакск, около села Новокумух. На дороге столкнулись автомобили BMW и Lada Kalina.
«Четыре человека из Lada Kalina погибли. Еще один пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в полиции.
Вечером 8 июля в Краснодарском крае в результате ДТП, произошедшем при обгоне, погибли три человека. Еще один пострадавший, мальчик 2004 года рождения, был госпитализирован.