В Москве прошли новые задержания волонтеров штаба Навального

Полицейские задержали в Москве по меньшей мере 48 человек, раздававших агитационные листовки в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил координатор столичного штаба оппозиционера Николай Ляскин

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

В Москве в воскресенье, 9 июля, задержали по крайней мере 48 волонтеров предвыборного штаба главы «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Об этом РБК рассказал координатор столичного штаба оппозиционера Николай Ляскин.

По его словам, на большинство задержанных участников «большого агитационного субботника» оформили протоколы по ст. 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Также, как уточнил Ляскин, некоторых задержанных обвинили по ст. 5.10 КоАП России (проведение предвыборной агитации <...> вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах). При этом часть из них, как добавил собеседник РБК, уже покинули отделения полиции.

В главном управлении МВД по Москве оперативно прокомментировать РБК информацию о задержаниях сторонников Навального в столице не смогли.

Ранее о задержаниях участников «большого агитационного субботника» сообщал портал «ОВД-Инфо». По его данным, задержаниям подверглись по меньшей мере 16 человек, при этом четверо из них, как уточняло издание, являются несовершеннолетними.

По информации портала, задержания происходили у станций метро «Авиамоторная», «Тургеневская», «Бауманская», «Университет», а также в районах Жулебино, ВДНХ, Измайлово и у торгового центра «Европейский». Кроме того, портал сообщил о задержании координатора волонтеров в Москве Олега Карелова. Его полиция задержала в районе Сокольники.

Отдельно портал сообщил о задержании активиста Валерия Вохмина. По данным «ОВД-Инфо», он был задержан на выходе из штаба Навального. Полиция изъяла у него футболку, которая была на нем надета. Его доставили в ОВД «Замоскворечье».

Массовые задержания волонтеров предвыборных штабов Навального также прошли в субботу, 8 июля. Они, в частности, проходили в 18 городах.

В МВД тогда заявили, что 8 июля задержали в Москве около 70 человек. Причиной этого в ведомстве назвали нарушение порядка проведения публичных мероприятий. В пресс-службе московского главка министерства уточнили, что на этих людей составляют протоколы об административных правонарушениях.

Предвыборный штаб Навального анонсировал проведение «большого агитационного субботника» 8 и 9 июля, в рамках которого волонтеры будут раздавать агитационные материалы. На предвыборном сайте Навального говорится, что такие мероприятия пройдут в 60 городах.

Глава «Фонда борьбы с коррупцией» объявил в декабре 2016 года о своих намерениях баллотироваться на президентских выборах и опубликовал свою предвыборную программу. Навальный тогда заявлял, что решил выдвинуть свою кандидатуру после того, как Верховный суд отменил приговор по «делу «Кировлеса».

В феврале 2017 года Ленинский суд Кирова, повторно рассмотрев дело, приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 500 тыс. руб. Кировский областной суд в мае оставил приговор в силе.