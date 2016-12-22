Более 12 млн человек оказались в зоне наводнения в Китае

В результате продолжающегося наводнения в Центральном Китае 12,2 млн человек оказались в зоне бедствия, 83 человека погибли или пропали без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные местных властей.

Дожди на территории провинции Хунань продолжаются с 22 июня. По данным властей, вода разрушила 53 тыс. жилых домов, еще 68 тыс. домов были повреждены. Из зоны бедствия были эвакуированы 1,62 млн человек. Более 470 тыс. человек на настоящий момент нуждаются в срочной материальной помощи.

Для борьбы со стихией были мобилизованы более 52 тыс. военных и сотрудников экстренных служб.

Ранее стало известно, что в Японии жертвами наводнения стали по меньшей мере 18 человек. Причиной бедствия стали сильные ливни на юго-западном острове Кюсю.