Трамп опроверг обсуждение санкций на встрече с Путиным

На встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге тема санкций против России не поднималась. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

«Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным», — подчеркнул американский президент.

При этом он отметил, что причиной сохранения санкций остаются кризисы в Сирии и на Украине. «Ничего не может быть сделано, пока не разрешены украинская и сирийская проблемы», — заявил он.

По словам Дональда Трампа, во время встречи с Путиным в Гамбурге он «дважды сильно надавил» на российского президента в обсуждении вопроса возможного вмешательства России в выборы в США. По словам американского президента, любую возможную причастность Кремля к выборам Путин в разговоре с ним опроверг.