В тренера регбийного клуба «Кубань» ударила молния на чемпионате России

В ​главного тренера краснодарской команды по регби «Кубань» Александра Алексеенко ударила молния во время матча с новокузнецким «Металлургом» на чемпионате России. Об этом говорится на сайте клуба.

В результате инцидента тренер не пострадал. «Когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке и молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной», — рассказал Алексеенко.

Тренер подчеркнул, что инцидент на стадионе остался не замеченным для зрителей и игроков. Матч состоялся 9 июля в Новокузнецке и завершился победой команды «Кубань» со счетом 38:12.