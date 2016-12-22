В Чечне прокомментировали статью «Новой газеты» о массовом расстреле

Информация о том, что в Чечне был совершен массовый расстрел, является «ложью» с «политической окраской», заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Публикацию в «Новой газете» о внесудебной расправе он назвал «всплеском нездоровой фантазии» автора материала, редактора отдела спецпроектов газеты Елены Милашиной, передает телеканал «Дождь».

«Я абсолютно уверен в том, что это не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску. Я всегда об этом говорил и повторяю в очередной раз», — прокомментировал чиновник.

«Эта так называемая статья, о которой вы говорите, — это очередной виток и всплеск нездоровой фантазии госпожи Милашиной, которая, видимо, и дальше хочет развивать эту давным-давно позабытую тему [преследования геев в Чечне]. Ну это дело Милашиной», — добавил он. По мнению Умарова, «фантазии Милашиной и ее коллег из «Новой газеты настолько обеднели и иссякли, что они вновь и вновь возвращаются к тем скандалам, авторами которых они были».

Публикация является дезинформацией, направленной против Чечни, подчеркнул министр.

В опубликованной 9 июля статье «Новой газеты» говорится, что на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова были убиты 27 человек. По данным издания, это могло произойти в ночь на 26 января. Они были задержаны в ходе ряда спецопераций, которые начались в середине декабря 2016 года после убийства полицейского. Издание пишет, что официальных обвинений этим людям власти не предъявили. В публикации сказано, что «речь вообще может идти о 56 жителях Чечни», а не о 27.