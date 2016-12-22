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В Совфеде назвали предварительные сроки рассмотрения закона о ФНБ
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В Совфеде назвали предварительные сроки рассмотрения закона о ФНБ
Экономика, 14:10
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В Совфеде назвали предварительные сроки рассмотрения закона о ФНБ

В Совете Федерации могут рассмотреть и одобрить закон об объединении Резервного фонда с Фондом национального благосостояния (ФНБ) до конца июля. Об этом глава комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин заявил «РИА Новости».

Сенатор уточнил, что такие сроки релевантны лишь в том случае, если закон будет внесен правительством и принят Госдумой. 

«Я не вижу здесь никаких противоречий и очевидных сложностей. Если правительство успеет внести в Госдуму текст и Госдума его примет, этот вопрос может быть положительно рассмотрен в Совете Федерации до конца июля, последнее заседание у нас 25 июля», — сказал Рябухин. Он добавил, что объединение фондов повысит качество и эффективность управления находящихся в них ресурсов.

В Минфине задумались о слиянии Резервного фонда и ФНБ
Экономика

Ранее о решении объединить Резервный фонд с ФНБ сообщил министр финансов Антон Силуанов. Однако он уточнил, что идея полного отказа от дальнейшего пополнения ФНБ и консолидации средств суверенных фондов потребует изменений в российском законодательстве.

Теги: Резервный фонд , ФНБ , средства ФНБ
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