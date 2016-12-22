В Польше началась эвакуация 10 тыс. человек из-за бомбы времен войны

В польском городе Белосток началась эвакуация 10 тыс. жителей из-за найденной в ходе дорожных работ бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, власти эвакуируют людей из Белостока и соседнего города Супрасля. В ожидании ликвидации опасного объекта все будут доставлены на автобусах в школьные и другие здания.

Немецкая 500-килограммовая бомба ST-50 была обнаружена в четверг, 6 июля. Как сообщила пресс-секретарь мэрии Белостока Анна Ковальска, саперы погрузят снаряд на специальную платформу и вывезут на полигон, где подорвут.

Ранее в немецком Ганновере, также из-за бомбы времен Второй мировой войны, эвакуировали 50 тыс. жителей. Чтобы компенсировать неудобства местным жителям, власти приняли решение организовать в городе развлекательные мероприятия.