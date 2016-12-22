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В жилом доме в Подмосковье произошел хлопок
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В жилом доме в Подмосковье произошел хлопок
Общество, 11:55
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В жилом доме в Подмосковье произошел хлопок

В жилом доме в подмосковном Сергиевом Посаде произошел хлопок — взорвалось неизвестное вещество. В результате инцидента есть пострадавшие, говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

Информация о хлопке поступила спасателям в 09:40 мск. На месте происшествия пожарные обнаружили следы возгорания на площади 2 кв. м, пожар был потушен до их прибытия.

Сотрудники газовой службы отключили подъезд от газоснабжения.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, в пятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ, пострадали два человека.

В начале июня в жилом доме в Химках также произошел хлопок — взорвалось неизвестное вещество. Как уточнили спасатели, в результате пострадал один человек, утечки газа пожарные не зафиксировали.

Теги: газ , хлопок , Сергиев Посад
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