В жилом доме в Подмосковье произошел хлопок
Общество, 11:55
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В жилом доме в Подмосковье произошел хлопок
В жилом доме в подмосковном Сергиевом Посаде произошел хлопок — взорвалось неизвестное вещество. В результате инцидента есть пострадавшие, говорится на сайте ГУ МЧС по региону.
Информация о хлопке поступила спасателям в 09:40 мск. На месте происшествия пожарные обнаружили следы возгорания на площади 2 кв. м, пожар был потушен до их прибытия.
Сотрудники газовой службы отключили подъезд от газоснабжения.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, в пятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ, пострадали два человека.
В начале июня в жилом доме в Химках также произошел хлопок — взорвалось неизвестное вещество. Как уточнили спасатели, в результате пострадал один человек, утечки газа пожарные не зафиксировали.