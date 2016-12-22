Названа предварительная причина смерти Антона Носика

По предварительным данным, причиной смерти блогера Антона Носика, скончавшегося в Москве в ночь на воскресенье, 9 июля, стал сердечный приступ. Об этом сообщают блогер Илья Варламов, радиостанция «Эхо Москвы», а также подтверждают РБК знакомые Носика.
Позднее супруга Носика подтвердила информацию изданию Russia Today. «У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего не известно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в мытищинском морге», — сказала она.
Информацию о смерти Антона Носика ранее сообщил владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев в своем Facebook.
По информации Варламова, Носик умер около 02:00 мск 9 июля.
Антон Носик родился в 1966 году в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. В 1989 году окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета. В 1998 году основал Gazeta.ru, а в 1999 году — Lenta.ru, главным редактором которого был до 2004 года.