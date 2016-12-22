Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,59 60,25 EUR Нал. 69,38 68,83 USD Бирж. 60,36 +0,20 EUR Бирж. 68,85 +0,13 USD ЦБ. 60,38 +0,14 EUR ЦБ. 68,95 +0,57 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1912,48 -0,56% РТС 995,24 -1,64% Brent 46,88 -2,31% DJIA 21414,34 +0,44% Nasdaq 6153,08 +1,04% FTSE 7350,92 +0,19%
Трамп попытался вернуть пехотинцу сорванную ветром фуражку
Лента новостей
Названа предварительная причина смерти Антона Носика 11:26, Общество Сын Зидана войдет в основной состав «Реала» в ближайшем сезоне 11:01, Спорт Тиллерсон прилетел в Киев на встречу с Порошенко 11:01, Политика Умер блогер Антон Носик 10:53, Общество Автомобильное движение по Тверской улице в Москве возобновлено 10:32, Общество Трамп попытался вернуть пехотинцу сорванную ветром фуражку 10:17, Общество Пожар в Лос-Анджелесе оставил без света 140 тыс. человек 10:01, Общество «Новая газета» сообщила о массовом расстреле жителей в Чечне 09:59, Общество Число жертв при наводнении в Японии возросло до 18 человек 09:22, Общество Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии 09:06, Политика NYT рассказала о стычке Путина и Трампа во время первой встречи 08:56, Политика В Осло в ночном клубе произошла стрельба 08:24, Общество Кустурица назвал причины роста самоуважения сербов 07:22, Общество В зоопарке Барнаула волк напал на ребенка 06:40, Общество Сын Трампа встречался с российским адвокатом в предвыборный год 06:24, Политика The Washington Post узнала о вине хакеров из России в атаке на АЭС США 06:24, Общество Советник Трампа назвал перемирие в Сирии «важным шагом» для разгрома ИГ 05:56, Политика Си Цзиньпин на встрече с Трампом призвал США к взаимоуважению 05:16, Политика Минобороны Китая заявило о прекращении военных контактов с КНДР 04:57, Политика Число задержанных с начала протестов в Гамбурге выросло до 288 человек 04:27, Политика В Москве локализовали пожар на складе в Сокольниках 03:57, Общество Россия передала Совбезу ООН данные Минобороны о пуске корейской ракеты 03:55, Политика В Кении боевики обезглавили девятерых мирных жителей 03:32, Общество Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на встрече на G20 03:08, Политика Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в торговом центре в Нью-Йорке 02:57, Общество Бывшего офицера ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Китая 02:49, Политика Актер Яценко взял приз за лучшую роль на кинофестивале в Карловых Варах 02:29, Общество МИД ФРГ заявил об угрозе репутации после беспорядков на саммите G20 02:05, Политика
Трамп попытался вернуть пехотинцу сорванную ветром фуражку
Общество, 10:17
0
Трамп попытался вернуть пехотинцу сорванную ветром фуражку

Президент США Дональд Трамп попытался вернуть одному из военнослужащих фуражку, сорванную ветром, перед тем как зайти на борт вертолета корпуса морской пехоты США. Видео опубликовал телеканал NBC News.

На видеозаписи Трамп поднимает сорванную ветром фуражку и возвращает военнослужащему, однако из-за сильных потоков воздуха от вращавшихся лопастей вертолета головной убор снова слетает.

Президент США прибыл на американскую авиабазу после окончания саммита G20 в Гамбурге, который проходил 7 и 8 июля.

Теги: США , президент , Дональд Трамп
Главное
«Новая газета» сообщила о массовом расстреле жителей в Чечне Общество
Материалы по теме
NYT рассказала о стычке Путина и Трампа во время первой встречи Политика
Сын Трампа встречался с российским адвокатом в предвыборный год Политика
Советник Трампа назвал перемирие в Сирии «важным шагом» для разгрома ИГ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку