Пожар в Лос-Анджелесе оставил без света 140 тыс. человек
Общество, 10:01
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Пожар в Лос-Анджелесе оставил без света 140 тыс. человек
Пожар на электроподстанции в Лос-Анджелесе оставил без света 140 тыс. жителей. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, в управлениях гидро- и электростанциями было отключено электричество, чтобы пожарные смогли ликвидировать возгорание. Размер ущерба от инцидента устанавливается.
В настоящий момент не сообщается, когда будет возобновлена подача электроэнергии. Агентство подчеркивает, что в городе уже второй день подряд сильная жара — 32 градуса.