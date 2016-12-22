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Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
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Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
Политика, 09:06
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Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии

Белый дом дважды допустил ошибку в названиях должностей премьер-министра Японии Синдзо Абэ и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает The Washington Post.

Вскоре после двусторонней встречи президента США Дональда Трампа с Си Цзиньпином в пресс-релизе Белого дома «ошибочно указали Си как главу Китайской республики».

Washington Post подчеркивает, что такая ошибка может быть воспринята Пекином как оскорбление, ставящее под угрозу соблюдение политики «одного Китая». Политика «одного Китая» подразумевает признание существования только одного Китая — Китайской Народной Республики, так как на такое наименование также претендует остров Тайвань, несмотря на то, что КНР считает Тайвань частью своей территории.

Ранее, как сообщает газета, Белый дом допустил ошибку в названии должности премьер-министра Японии, назвав Синдзо Абэ «президентом» страны. Также в январе Белый дом в пресс-релизе неправильно написал имя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй (вместо Theresa было указано Teresa).​

Теги: Япония , Белый дом , Китай
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