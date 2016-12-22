В Осло в ночном клубе произошла стрельба

Возле ночного клуба в столице Норвегии произошла стрельба. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом сообщает местное издание Aftenposten.
По данным издания, подозреваемый задержан полицией. Стрельба произошла, по данным полиции, в 2:30 по местному времени (3:30 мск), среди пострадавших посетители ночного клуба и сотрудники заведения.
Как сообщает городская полиция в Twitter, четверо пострадавших были госпитализированы в больницу. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия: возле клуба несколько полицейских машин, вход в здание оцеплен.
Ранее, в начале июля, в ночном клубе Power Ultra Lounge в Литл-Роке (штат Арканзас) произошла стрельба. В результате атаки число пострадавших, по последним данным, составило 28 человек. Как сообщала городская полиция, причиной инцидента стала ссора между посетителями клуба.