В зоопарке Барнаула волк напал на ребенка

В Барнауле волк напал на ребенка в зоопарке «Лесная сказка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю.

По данным следствия, 8 июля около 15:00 по местному времени (12:00 мск) 3-летний мальчик вместе с отцом находился в зоопарке и просунул руку в клетку с волком. После этого животное напало на ребенка и нанесло ему травмы. Мальчика госпитализировали с рваными ранами рук и ушной раковины. СКР проводит доследственную проверку.

В начале июня СКР начал проверку информации о нападении прирученного волка на 11-летнюю девочку в Подмосковье. По данным ведомства, проверку начали после того, как «на одном из центральных каналов» показали материал о нападении волка на девочку в поселке Обухово Ногинского района Московской области.

По информации издания «Подмосковье сегодня», сидевший на цепи волк сделал подкоп под забором и напал на девочку и ее мать. В результате инцидента девочка серьезно не пострадала, но на ее ступне остались «отпечатки клыков». По словам хозяйки волка, Екатерины Кульчицкой, у нее волчица и она «ласковее кошки». Она отметила, что животному год, оно привито, и не представляет опасности для других людей.