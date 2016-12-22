The Washington Post узнала о вине хакеров из России в атаке на АЭС США

В недавней кибератаке на «десятки» американских АЭС, в том числе на ядерные установки, виновны российские хакеры. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц правительства США.
«Недавние кибератаки на бизнес-системы американской атомной энергетики и других энергетических компаний были связаны с российскими хакерами, которые, похоже, пытаются оценить эти сети» — говорится в материале газеты.
По данным источников The Washington Post, хакеры не вмешивались в работу основных систем управления АЭС, а взломали системы, связанные с деловыми и административными задачами, в том числе базы данных персонала станций.
Власти США 7 июля заявили, что подозревают Россию в причастности к кибератакам на американские АЭС. Об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на ряд американских чиновников.
По словам собеседников издания, кибератаки была направлены на то, чтобы «сорвать энергоснабжение страны» и завладеть контролем над системами управления оборудованием на АЭС. Представители станции Wolf Creek подтвердили Bloomberg факт кибератаки, отметив, что это не сказалось на работе АЭС.
По данным управлений МВД и ФБР США, «нет никаких признаков угрозы для общественной безопасности».