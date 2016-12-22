Си Цзиньпин на встрече с Трампом призвал США к взаимоуважению

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите «Двадцатки» в Гамбурге заявил, что Китай и Соединенные штаты должны уважать коренные интересы друг друга и надлежащим образом урегулировать разногласия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.
«Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны уважать коренные интересы друг друга и решать возникающие проблемы, а также надлежащим образом урегулировать разногласия и чувствительные проблемы» — указывается в сообщении.
Председатель КНР также выступил за всестороннее развитие сотрудничества Китая и США, укреплению координации по международным и региональным проблемам, а также развитию двусторонних военных и экономических отношений. В свою очередь, президент Трамп назвал Китай «важным стратегическим партнером» США.
В ходе беседы стороны затронули тему Северной Кореи. Председатель КНР подчеркнул, что Китай всегда придерживался идеи денуклеаризации Корейского полуострова, а также стремится сохранить «мир и стабильность» в Корее. Он добавил, что эту проблему можно решить «путем диалога и переговоров». Вместе с тем, Си Цзиньпин подтвердил свое несогласие с развертыванием США системы ПРО в Южной Корее.
Ранее Минобороны Китая заявило о прекращении контактов с КНДР по военной линии. По словам главы Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо, этот процесс отражает «своего рода изменение в наших отношениях по причинам, известным всем». Он подчеркнул, что КНР не раз заявлял КНДР, что в их интересах начать процесс денуклеаризации.